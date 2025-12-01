Nace un nuevo banco en Colombia: negocio entre Davivienda y Scotiabank le dan vida a Davibank

El sistema financiero colombiano volvió a moverse con fuerza tras un proceso que llevaba dos años gestándose: Davivienda y Scotiabank finalmente concretaron su unión y anunciaron la llegada de Davibank, el nuevo banco que reemplazará a la marca canadiense en Colombia, Costa Rica y Panamá. Se trata de uno de los movimientos más relevantes del sector en la última década, pero con un mensaje claro para los usuarios: no habrá cambios inmediatos en sus productos ni en la forma como funcionan actualmente. Además, por medio de WhatsApp y correo electrónico, los clientes de Scotiabank están siendo avisados.

Por ahora, ambas entidades seguirán operando de manera independiente mientras avanza la transición. Los clientes de Scotiabank Colpatria mantendrán sus tarjetas, canales de atención y servicios tal como están. Y quienes provienen de Scotiabank Colpatria podrán usar los canales de Davibank sin necesidad de realizar trámites adicionales, lo que busca evitar congestiones o confusiones en esta etapa inicial.

En cuanto al liderazgo, Jorge Rojas Dumit —ejecutivo con más de 35 años en el sector financiero y trayectoria en Diners Club, Fiduciaria Unión y el Grupo Colpatria— asumirá como CEO del nuevo banco. Rojas venía desempeñándose como vicepresidente de Davivienda y ahora comandará la integración operativa y estratégica de Davibank.

La movida se concretó luego de un acuerdo en el que Scotiabank conservó el 20 % del negocio financiero de Davivienda, mientras el holding colombiano tomó las operaciones de su socio en varios países. “Vamos a tener presencia en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y también en Miami”, recordó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group. En total, el nuevo ecosistema bancario atenderá cerca de 23 millones de clientes en la región.



Scotiabank Colpatria y Davivienda se unen Davibank

Davivienda advierte estafas durante la transición hacia Davibank

Aunque la transición está diseñada para desarrollarse de manera progresiva, Davivienda hizo un llamado urgente sobre un riesgo creciente: los estafadores suelen aprovechar anuncios de fusiones para engañar a los usuarios. Por eso, el banco reiteró que no está contactando a ningún cliente para cambiar tarjetas, actualizar claves o trasladar dinero a otras cuentas.

Recomendaciones clave:



No compartir claves ni códigos por llamadas, WhatsApp o correos electrónicos.

Verificar que las páginas oficiales tengan candado de seguridad y empiecen por HTTPS.

Si alguien solicita mover dinero “por seguridad”, la instrucción es clara: cortar la comunicación.

Davibank nace con proyección regional, músculo financiero y nuevos retos, pero también con un mensaje enfático: la seguridad digital será tan relevante como la integración operativa en esta nueva etapa para millones de usuarios.