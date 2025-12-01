En vivo
Nace un nuevo banco en Colombia: negocio entre Davivienda y Scotiabank le dan vida a Davibank

Davivienda y Scotiabank finalmente concretaron su unión y anunciaron la llegada de Davibank, tras dos años de negociación.

