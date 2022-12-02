En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Estafas

Estafas

Hombre con un celular.
Tecnología

Ahora el celular avisará si lo van a estafar: medida de la CRC advierte a los operadores en Colombia

Alerta por falsas ofertas de arriendo.jpg
Bogotá

Alerta por falsas ofertas de arriendo en Bogotá: piden documentos y depositos para estafar

Pasaporte colombiano
Santanderes

Alerta por estafas en trámite de pasaportes: advierten sobre falsos cobros por internet

Persona preocupada por datos móviles en el celular
Bolsillo

Bancolombia lanzó nueva herramienta para evitar fraudes con llaves Bre-B

Habitantes denuncian estafa en agencia de viajes en Bucaramanga.jpg
Santanderes

Más de 60 familias denuncian presunta estafa de agencia de viajes en Bucaramanga

CAPTURADA BELLO- FISCALÍA.jpg
Antioquia

Cayó en Bello, Antioquia, mujer señalada de estafar a 28 personas con falsos planes turísticos

Cayó en Cali alias ‘El Español’
Judicial

Cayó en Cali alias ‘El Español’, cerebro financiero de alias ‘Dimax’: será extraditado a España

Estafas en pagos de planillas
Nación

Advierten a trabajadores que pagan planilla: páginas fraudulentas los dejarían sin un peso

Alerta por fraudes en el Mundial
Tecnología

Advierten incremento de fraudes durante el Mundial: fallas de identidad preocupan a expertos

Alerta de estafa en internet a interesados en ir al Festival Estéreo Picnic 2026.jpg
Tecnología

Estas son las 8 formas con las que están estafando en pleno Mundial: cuidado con lo que abre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad