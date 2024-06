Venta de sacos en línea resultó ser una gran estafa; 130 víctimas exigen respuestas

En la Fiscalía General de la Nación y la SIC reposan denuncias contra un emprendimiento digital con el nombre de ‘Corateijidos’, que se habría apropiado del dinero de por lo menos 130 víctimas que esperaban recibir sacos del negocio que operaba en la plataforma de Instagram. Quienes cayeron en la estafa alcanzaron a enviar diferentes sumas de dinero por medio de transferencias bancarias.

Recientemente, una mujer identificada como María Alejandra Coy, a través de las redes sociales del emprendimiento, aseguró que iba a responder: “Les queremos dar la cara, tranquilos, no se les va a robar ni se les va a quitar su dinero”.

En dicho video la mujer explica que la razón de los retrasos se debió a problemas en la base de datos, sumados a un retraso de material; sin embargo, desde el pasado mes de abril, varias personas empezaron a reportar la estafa por medio de los comentarios en las publicaciones que tenían.

A raíz de este incidente, cerca de 130 víctimas se agruparon por medio de las redes y crearon un grupo de víctimas para empezar a rastrear cómo habían sido estafadas por la misma persona. Las víctimas habrían pagado de manera anticipada sumas desde los 60.000 hasta el millón de pesos.

En total, las pérdidas de quienes hasta el momento han denunciado son 12 millones de pesos, aunque la cantidad podría aumentar. “Me gustaban mucho los chalecos, el 6 de mayo hice una compra y nunca llegó, la contacté varias veces y nunca respondió”, dijo María Elena Rocha.

Rocha señaló que este tipo de hechos que generan desconfianza afecta a los verdaderos emprendedores, “algunas personas dicen que no es la primera vez que esta señora (Coy) estafa a la gente por medio de sus emprendimientos”.

Otra de las víctimas, Valentina Ramírez, llegó a hacer una compra de 1.280.000 pesos el pasado 30 de abril. Tras varios intentos para contactar a María Alejandra Coy nunca le dieron respuesta. De hecho, se ve cómo la dueña del emprendimiento aseguraba que el inconveniente era con la empresa mensajera.

Otras víctimas en medio del desespero han exigido la devolución en reiteradas ocasiones por medio del WhatsApp donde había una comunicación con Coy. No obstante, varios usuarios aseguran haber sido bloqueados e ignorados. “El pedido lo hice el 24 de abril y hoy en día no me ha respondido por absolutamente nada y me bloqueo de todo lado”, afirmó Juan Carlos Cruz.