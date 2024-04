Exjurado de Yo Me Llamo reveló que está en quiebra y fue víctima de millonaria estafa

Jairo Martínez, reconocido presentador y exjurado del exitoso concurso de imitación Yo Me Llamo de Caracol Televisión, ha sacudido las redes sociales tras una revelación impactante sobre su situación económica actual.

En una entrevista exclusiva para el programa de entretenimiento "Lo Sé Todo", Jairo Martínez reveló los desafíos que enfrenta en estos momentos. Desde su participación en el programa que catapultó su carrera en 2011 junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez, hasta su presente marcado por la quiebra y una millonaria estafa, la vida del presentador ha dado un giro inesperado.

"Estoy quebrado y estoy embargado", confesó el exjurado de Yo Me Llamo ante las cámaras. La tragedia financiera de Martínez se desencadenó cuando fue víctima de una estafa relacionada con una criptomoneda, perdiendo la asombrosa suma de 600 millones de pesos en Medellín. Sin embargo, este revés económico se suma a una serie de dificultades laborales que enfrenta desde el inicio de la pandemia por el COVID-19.

Yo Me Llamo Foto: Caracol Televisión

A pesar de su destacada trayectoria como presentador y periodista en Colombia, Martínez decidió explorar nuevas oportunidades en Estados Unidos, donde compartió escenario con grandes nombres como Shakira y Sofía Vergara. Sin embargo, al regresar a su país natal, se encontró con un panorama desolador en términos de ofertas laborales.

Publicidad

"Yo he pasado por los últimos años, por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida. Nunca pensé que venir de vivir la vida que tenía en Estados Unidos, a tomar la decisión de retirarme aquí en Colombia me costaría lo que me está costando ahora", lamentó Martínez con la voz quebrada.

Además de la estafa y la falta de oportunidades laborales, Martínez se enfrenta a los desafíos cotidianos de los habitantes del Caribe colombiano, como los altos costos del servicio de energía. En 2020, su factura alcanzaba los 350 mil pesos, pero el último recibo superó el millón de pesos, sumando más presión a su ya complicada situación financiera.