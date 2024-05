José Raúl Mulino, nuevo presidente de Panamá: "¡Misión cumplida, carajo!"

"¡Objetivo cumplido, bravo (...), objetivo cumplido Ricardo (Martinelli)!", expresó el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, mientras celebraba ante sus partidarios su victoria en las elecciones celebradas el pasado domingo.

"No busco enfrentamientos de ningún tipo", afirmó Mulino al asegurar que buscará el consenso político y que impulsará "un gobierno a favor de la empresa privada", pero sin dejar de lado a los más necesitados.

En su discurso, Mulino se proclamó como un líder "conciliador", que no será "marioneta de nadie", y enfatizó que no debe su posición a favoritismos, sino al voto popular.

Fue contundente al afirmar que bajo su gobierno "terminará la persecución política, se acabará la manipulación del Ministerio Público, y se pondrá fin a la manipulación de jueces y magistrados. A partir del 1 de julio, recuperaremos las llaves de los candados que han mantenido a personas injustamente encarceladas, dañando reputaciones sin escrúpulos".

Dirigiéndose a Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua, Mulino dijo: "Un saludo Ricardo, desde donde te encuentres. Como mencioné, la persecución política en este país ha llegado a su fin. La nación está cansada de las disputas políticas que no nos han llevado a ningún lugar positivo. No considero a nadie mi enemigo, y espero que nadie me considere su enemigo".

Martinelli lideraba el partido Realizando Metas (RM), que participaba en estas elecciones con Mulino como candidato presidencial y que fue descalificado debido a una condena por corrupción, dejando el lugar a su sucesor designado.

Mulino también abogó por el respeto hacia los periodistas y dueños de medios de comunicación, prometiendo reciprocidad hacia el gremio y asegurando que su presidencia respetará la libertad de expresión en todo momento.

De forma jocosa, Mulino afirmó que aquellos que lo eligieron no estaban contratando a un "director de circo": "Seré un presidente real, no un bailarín de TikTok ni un contador de historias".

Foto: AFP

Prometió un gobierno enfocado en mejorar la calidad de vida de los panameños, con énfasis en la inversión y el apoyo a la empresa privada, sin olvidar a los necesitados.

Reconoció que el país enfrenta grandes desafíos, pero afirmó estar decidido a enfrentarlos con liderazgo y determinación.

Mulino destacó la importancia de una gestión económica sólida, mientras lamentaba el estado actual del país, resultado de años de desfachatez y corrupción.

El presidente electo de Panamá reveló que ya ha iniciado conversaciones con el presidente actual, Laurentino Cortizo, sobre el proceso de transición.

Con más del 90 % de los votos contados, Mulino obtuvo el 34,4 % de los votos, superando al 25 % de Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino (Moca), al 16 % de Martín Torrijos del Partido Popular (PP), y al 11,2 % de Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD).