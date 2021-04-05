Una mujer que se encontraba como visitante en el Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá murió de manera violenta este sábado, confirmó el Ministerio de Justicia.De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), aproximadamente a las 12:30 del mediodía la mujer fue encontrada sin vida en el pabellón 13 del centro penitenciario. El interno a quien visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos.El hombre fue aislado de inmediato y el caso quedó en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, entidades que adelantan los actos urgentes y la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades.El Ministerio de Justicia afirmó que la violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, “no será aceptada ni tolerada” y advirtió que los establecimientos carcelarios no son territorios sin ley.“Quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, señaló el despacho del ministro Iván Cancino en un comunicado.El Ministerio expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la mujer y aseguró que las instituciones deben ofrecer verdad, justicia y una respuesta transparente frente a lo sucedido.Revisarán protocolos de seguridadPor instrucción del ministro de Justicia, Iván Cancino, se solicitó al INPEC un informe detallado sobre lo ocurrido y la revisión inmediata de los protocolos de seguridad implementados durante las jornadas de visita, incluidas las visitas íntimas.La revisión deberá establecer, entre otros aspectos, la existencia y el funcionamiento de mecanismos de alerta y botones de pánico, los procedimientos de atención y respuesta ante situaciones de riesgo, establecer medidas de protección dirigidas a las mujeres privadas de la libertad y a quienes ingresan a los establecimientos penitenciarios como visitantes.El Ministerio señaló que, con base en los resultados de esta revisión, se adoptarán las medidas necesarias para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.“Nuestra primera palabra es para su familia y sus seres queridos. Los acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de profundo dolor. Merecen verdad, justicia y una respuesta transparente de las instituciones”, indicó el Ministerio.La cartera también sostuvo que el Gobierno nacional mantiene una política orientada a fortalecer la autoridad y garantizar la protección de las personas, con el propósito de evitar que hechos de esta naturaleza queden en la impunidad.