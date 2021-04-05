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Cárcel La Modelo

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Bogotá

Recluso asesinó a mujer durante visita en Cárcel La Modelo de Bogotá

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Jineth Bedoya desistirá de proceso judicial: “Mi caso quedará en la impunidad”

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Alarma en Bucaramanga por tuberculosis: contagios en cárcel Modelo y habitantes de calle

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Brote de tuberculosis en cárcel de Bucaramanga aumentó por demoras en pruebas: Alcaldía

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