Cárcel para sicario investigado por homicidios y lanzar amenazas en redes sociales en Santander

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación , un juez con función de control de garantías de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Brayan Alejandro Uranga Peña, alias ‘Brayan’, de nacionalidad venezolana, como presunto responsable de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Alias ‘Brayan’ fue capturado en un operativo realizado por las autoridades en un barrio de Soacha, Cundinamarca, el pasado domingo 9 de abril.

Como se recordará, alias ‘Brayan’, es señalado por las autoridades de ser el autor de dos videos que circularon en redes sociales a principios del mes de marzo donde aparecía con armas de fuego amenazando a varias personas en Bucaramanga .

En uno de los videos el hombre capturado y judicializado afirmó lo siguiente:

“Este comunicado lo estamos haciendo hoy lunes 6 de marzo de 2023, hora 2:00 de la tarde. Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben de quienes estamos hablando, no tengo la necesidad de repetirles nada. Ya saben que, en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de vendedores de drogas, ladrones que incomoden a los vecinos, ni violadores”.

#Video Por decisión de un juez de Bucaramanga, alias 'Brayan', fue enviado a la cárcel por su presunta participación en seis asesinatos. Además, deberá responder por las amenazas de muerte que lanzó contra varias personas en redes sociales #MañanasBlu pic.twitter.com/9sGKa47LAb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 12, 2023

El director de la Fiscalía en Santander, Oliden Riaño, manifestó que “en próximos días la Fiscalía imputará cargos a Uranga Peña por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre ocurrida el 16 de diciembre de 2022 en la vereda San Joaquín de la capital santandereana. De igual forma, el ente acusador investiga la posible participación del procesado en otros 7 homicidios cometidos en Santander entre diciembre de 2022 y febrero de este año”.

#ATENCIÓN | Por solicitud de la Físcalía, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Brayan Alejandro Uranga Peña, alias Brayan, como presunto responsable de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. pic.twitter.com/J5weeJARrJ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 14, 2023

Los investigadores de la Fiscalía establecieron Brayan Alejandro Uranga Peña habría utilizado las redes sociales para atribuirse homicidios y así generar temor entre los habitantes de Bucaramanga.