Peso Pluma por fin revela de dónde salió su corte de cabello y Medellín es protagonista

El famoso cantante mexicano Peso Pluma, conocido tanto por su estilo de música, reveló en una entrevista en el programa ‘The Jimmy Fallon Show’ el curioso origen de su corte de cabello tipo 'mullet', que ha sido tendencia entre sus seguidores y críticos por igual.

¿Cómo nació el corte de cabello de Peso Pluma?

Durante su segunda aparición en el programa, Fallon no pudo resistirse a comentar sobre el peculiar peinado de Peso Pluma, que desde el año pasado ha inspirado a miles de seguidores en diferentes parte del mundo. "Es más que un corte de cabello, es un fenómeno", bromeó el presentador.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, relató con humor cómo nació su ahora icónico 'mullet' durante un viaje a Medellín. "Fue un error", confesó entre risas.

"Estaba allí para grabar un video musical al inicio de mi carrera, y el estilista simplemente empezó a cortar de una manera peculiar. Cuando me vi en el espejo, pensé que estaba tan mal que decidí dejarlo así. Curiosamente, a todos en el set les encantó", contó el cantante Peso Pluma en la entrevista.

El cantante mexicano de corridos también destacó cómo este "error" se convirtió en un sello personal que muchos niños y jóvenes desean imitar. "Me llena de orgullo ver que quieren adoptar no solo mi estilo, sino también mi pasión por la música. Me inspira a seguir trabajando duro", expresó Peso Pluma.

Peso Pluma dice que su corte de pelo fue un error que cometió un barbero en Medellín, y que bueeeh, que no se veía tan mal, y se puso de moda pic.twitter.com/NulmMggB8Z — Alejandro Marin (@themusicpimp) May 18, 2024

Peso Pluma ha logrado en poco tiempo hacerse con premios internacionales y generar un impacto significativo en la escena musical, consolidándose no solo como un fenómeno musical, sino también como un icono de moda.

El hecho provocó todo tipo de comentarios en redes sociales. "Lo que el no sabe es que NO es un error, ese adefesio es el corte típico de Medellín. Pero en fin", "Se puso de moda desde 1987", "Jajajaj quien le diría que no se veía tan mal? Jajajajaja", son algunas de las reacciones que se leen.