Blu Radio  / Nación  / Aumenta el número de lesionados por pólvora en Colombia: van 904 en el país y 81 en Bogotá

Aumenta el número de lesionados por pólvora en Colombia: van 904 en el país y 81 en Bogotá

Antes de que termine la temporada decembrina, Colombia ya superó el total de lesionados por pólvora de todo 2024, cuando se reportaron 801 casos. Hasta ahora 283 menores de edad han sido víctimas de la pólvora este mes.

