¿Venta de pólvora en TransMilenio? Incautan cientos de unidades en estaciones del centro de Bogotá

En medio de operativos de control, la Policía logró la incautación de 1.440 unidades de pólvora que iban a ser distribuidas al interior del sistema de transporte masivo TransMilenio. El procedimiento fue adelantado por el grupo de Transporte Masivo, en articulación con información suministrada por la ciudadanía.

Los hechos se registraron en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte – calle 13 y La, puntos estratégicos donde los policías detectaron juegos pirotécnicos que se encontraban ocultos y listos para su venta dentro de los portales, poniendo en riesgo a usuarios y trabajadores del sistema.

Durante el operativo fueron decomisados voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, entre otros elementos catalogados como de alto riesgo, especialmente en espacios cerrados y de alta afluencia de personas como TransMilenio.

Como resultado de la intervención, seis personas fueron sancionadas con orden de comparendo por la manipulación, tenencia y comercialización de pólvora, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para su destrucción.



La Policía destacó que, en lo corrido del mes de diciembre se han incautado 2,9 toneladas de pólvora en diferentes operativos realizados en la ciudad, como parte de las acciones preventivas durante la temporada decembrina.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar la venta, transporte o almacenamiento ilegal de pólvora, especialmente dentro del sistema de transporte público, con el objetivo de proteger la vida, prevenir emergencias y garantizar la seguridad de los usuarios.