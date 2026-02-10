En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ganó medalla olímpica en los Juegos de Invierno, pero infidelidad se robó el protagonismo

Ganó medalla olímpica en los Juegos de Invierno, pero infidelidad se robó el protagonismo

En una entrevista, llorando y sin ser cuestionado por ello, confesó el desliz amoroso, el cual se produjo tres meses atrás.

Publicidad

Publicidad

Publicidad