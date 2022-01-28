En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Juegos Olímpicos de Invierno

Juegos Olímpicos de Invierno

Noticias, resultados y más información de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing

  • Juegos de invierno 2026.
    Juegos de invierno 2026.
    Foto: AFP
    Deportes

    Milán y Cortina se preparan para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

  • Clausura Juegos Paralímpicos de Invierno Foto AFP.jpg
    Clausura Juegos Paralímpicos de Invierno //
    Foto: AFP
    Deportes

    Así fue la clausura de los Paralímpicos de Invierno de Pekín: "paz y unión a través del diálogo"

  • Deportista paralímpico en Pekín.jpg
    Deportista paralímpico en Pekín 2022
    // Foto: AFP, referencia
    Deportes

    Rusia condenó como "monstruosa" la exclusión de sus deportistas paralímpicos

  • Ceremonia de Clausura JJ.OO 2022 (4).jpg
    Ceremonia de Clausura JJ.OO 2022
    Fotos: AFP
    Juegos Olímpicos

    Video: así fue la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022

  • Juegos Olímpicos.jpg
    Juegos Olímipicos de Invierno
    Foto: AFP
    Juegos Olímpicos

    Terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022

  • Valentyna Kaminska
    Valentyna Kaminska Foto: AFP
    TOBIAS SCHWARZ/AFP
    Juegos Olímpicos

    Esquiadora ucraniana Valentyna Kaminska da positivo por dopaje en Pekín 2022

  • Patinaje de velocidad_AFP
    Patinaje de velocidad
    Foto: AFP, referencia
    Juegos Olímpicos

    Colombia, con el sueño a largo plazo de colgarse una medalla en los JJOO de Invierno

  • Kamila Valieva_AFP.jpg
    Kamila Valieva
    Foto: AFP
    Juegos Olímpicos

    Patinadora rusa Kamila Valieva, autorizada a seguir compitiendo en Juegos Olímpicos de Invierno

  • Iivo Niskanen, y Carlos Quintana.jpeg
    Iivo Niskanen, y Carlos Quintana
    Foto: AFP
    Juegos Olímpicos

    Campeón olímpico de esquí esperó al colombiano Quintana, que llegó último, para felicitarlo

  • Michael Poettoz.jpg
    Michael Poettoz
    Foto. AFP
    Juegos Olímpicos

    Michael Poettoz, el colombiano que aprendió a esquiar antes de nadar y hoy está en JJOO de Invierno

  • Carlos Quintana.jpg
    Carlos Andrés Quintana
    Foto: Twitter @Gob_Risaralda
    Juegos Olímpicos

    Carlos Andrés Quintana, el colombiano que cambió de deporte para los Juegos Olímpicos de Invierno

  • Kamila Valieva,.jpg
    Kamila Valieva
    Foto: AFP
    Juegos Olímpicos

    Kamila Valieva, oro en patinaje artístico en JJOO de Invierno, dio positivo a sustancia prohibida

CARGAR MÁS

Publicidad