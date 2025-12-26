En vivo
Crítica situación en el Catatumbo: enfrentamientos entre guerrillas causan desplazamientos

La escalada violenta ha provocado el desplazamiento de más de 250 personas, quienes han buscado refugio en el casco urbano de Tibú, concentrándose principalmente en un colegio y en las instalaciones de la alcaldía municipal.

catatumbo-afp.jpg
Una bandera blanca cuelga de una ventana en el municipio de Teorama, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, Colombia, el 23 de enero de 2025. Colombia está luchando contra su peor crisis de seguridad en una década después de que una serie de ataques guerrilleros en el norte del país dejaran al menos 80 personas muertas y desplazaran a otras 36.000.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

