Descubrió que su novia le fue infiel y eligió la peor manera de vengarse: "Escúchame"

Una escena se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas luego de mostrar lo que hizo un hombre frente a una traición amorosa.

Un hombre, visiblemente alterado, protagonizó un episodio que dejó atónitos a vecinos y usuarios digitales, luego de enterarse de que su pareja, presuntamente, le habría sido infiel durante una fiesta.

El hecho quedó registrado en video y no tardó en circular por distintas plataformas, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Fue en ese momento cuando la situación escaló de manera inesperada. Desde un balcón, el joven comenzó a arrojar a la calle las pertenencias de su novia como forma de exigirle que se marchara del lugar. Entre gritos e insultos, la acusaba de “sinvergüenza” y “caradura”, mientras lanzaba prendas de vestir desde varios metros de altura, generando sorpresa entre quienes presenciaban la escena.



Este es el video

“Infiel”:

Porque le revoleo toda la ropa a la calle porque lo cagó y la echo pic.twitter.com/2GjQQK2FLp — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) February 2, 2026

Abajo, sobre la vereda, la mujer intentaba recoger lo que caía, sin poder ocultar su desconcierto. “Para un poco, ¿qué haces?”, se le escucha decir en el video, mientras intenta frenar la situación.

En medio del tenso cruce, incluso llegó a cuestionar la versión de su pareja, preguntándole si estaba realmente seguro de lo ocurrido, lo que solo aumentó el dramatismo del momento.

Tras unos segundos de discusión, la joven decidió retirarse del lugar con parte de sus pertenencias, resignada a la ruptura. El clip, de apenas unos segundos, fue suficiente para desatar un fuerte debate en redes sociales sobre los límites entre el dolor, la rabia y la humillación.

Hasta ahora no se ha confirmado dónde ocurrió el episodio ni si hubo intervención de las autoridades. Tampoco se conocen mayores detalles sobre la supuesta infidelidad que desató la discusión. Sin embargo, el video volvió a poner sobre la mesa cómo los conflictos sentimentales, cuando se manejan desde la ira, pueden terminar convertidos en un espectáculo viral con consecuencias imprevisibles.