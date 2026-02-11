En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aberlardo De La Espriella
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió que su novia le fue infiel y eligió la peor manera de vengarse: "Escúchame"

Descubrió que su novia le fue infiel y eligió la peor manera de vengarse: "Escúchame"

Un joven descubrió una supuesta infidelidad de su novia y reaccionó de forma extrema, protagonizando una escena que se volvió viral en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad