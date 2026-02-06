En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió a su novia entrando a un hotel con otro y grabó todo: "Disfrútalo"

Descubrió a su novia entrando a un hotel con otro y grabó todo: "Disfrútalo"

Un hombre descubrió la infidelidad de su novia cuando la vio entrar a un hotel con otro, grabó el momento y el video se volvió viral en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad