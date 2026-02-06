Capturan a hombre acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina

En las últimas horas fue enviado a la cárcel un hombre señalado de abusar sexualmente de su propia sobrina, de tan solo 13 años.

Los hechos sucedieron en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Según informó la Policía, el hombre se aprovechaba de ser el familiar de la menor y tocarla en varias ocasiones en sus partes íntimas.

Además, para evitar que la menor contara lo que le sucedía, el capturado se valía de amenazas constantes para callarla.

En medio de este silencio y los reiterados abusos, el hombre terminó trasladándose hacia Fusagasugá, a tres horas de Villapinzón.



Y justo cuando creyó que se libraría de la situación, una denuncia ciudadana llevó a la Policía Nacional a desarrollar una línea de investigación para destapar el aberrante caso.

Por medio de entrevistas a testigos y la recopilación del material probatorio, la Policía logró concluir que el capturado si realizaba estos actos abusivos con la menor y procedieron a capturarlo para presentarlo ante la justicia.

“El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y reiteramos el llamado a los ciudadanos a no guardar silencio”, afirmó el Coronel Mauricio Herrera, Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.