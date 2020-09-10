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Blu Radio  / Abuso sexual Menores de Edad

Abuso sexual Menores de Edad

María Mercedes, mujer asesinada
Judicial

Feminicida de María Mercedes también aceptó el abuso de las dos hijas menores de la víctima

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Más del 50% de procesos en juzgados corresponde a delitos sexuales: Tribunal Superior de Medellín

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Condenan a 20 años de prisión a exjefe paramilitar Hernán Giraldo por abuso y explotación de menores

Carlos Caicedo
Judicial

MinJusticia pide investigación rigurosa por denuncias de abuso sexual contra Carlos Caicedo

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Capturan a hombre que abusó de sus sobrinas de 9 y 10 años en Medellín

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Condenan a extranjero por explotar a una adolescente de 14 años en Medellín

278438_Blu Radio/Capturado presunto responsable de explotación sexual a menor en Cali. Foto: Referencia AFP.
Nación

Reinados infantiles en Colombia normalizan sexualización de niñas, según estudio de UNAL

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Antioquia

Enviaron a la cárcel a pareja que explotó sexualmente tres menores en Copacabana, Antioquia

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Bogotá

“El ciudadano norteamericano detenido en Bogotá no violó a sus hijos adoptados”, informó Petro

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Nación

A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material ilícito contra menores

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