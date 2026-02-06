Las razones por las que el bitcoin se volvió a desplomar, según experto: ¿subirá?

El precio del bitcoin volvió a registrar una fuerte caída en las últimas semanas, pasando de niveles cercanos a los 125.000 dólares a rangos de entre 60.000 y 70.000 dólares.

El movimiento ha generado inquietud entre inversionistas y seguidores del mercado de criptomonedas, especialmente por la velocidad con la que se dio el ajuste. Para analizar lo ocurrido, Mañanas Blu 10:30 consultó a Mauricio Tovar, experto en blockchain y economía digital.

Durante la entrevista, Tovar aclaró desde el inicio que no se trataba de una recomendación de inversión y que cada persona debe tomar sus propias decisiones. No obstante, explicó que este tipo de correcciones no son ajenas al comportamiento histórico del bitcoin.



¿Por qué cae el bitcoin?

Según el experto, dentro del propio ecosistema de la criptomoneda existen factores estructurales que ayudan a entender la caída. Uno de ellos es la alta volatilidad que ha caracterizado a bitcoin desde su creación. En ciclos anteriores, señaló, el activo ha registrado subidas aceleradas seguidas de caídas igualmente pronunciadas.

Tovar recordó que en el mercado existe una narrativa ampliamente conocida sobre el llamado ciclo de cuatro años del bitcoin, asociado a la reducción periódica de su emisión.



A diferencia de otros mercados, como el bursátil tradicional, cuyos ciclos suelen ser más largos, bitcoin ha mostrado movimientos que coinciden con este patrón de cuatro años. La reciente caída, explicó, coincide precisamente con ese ciclo, lo que ha llevado a algunos grandes tenedores a anticiparse y vender.

A este elemento interno se suma otra discusión que ha tomado fuerza en los últimos años: los avances en computación cuántica. Aunque Tovar aclaró que este riesgo aún está lejos de materializarse, señaló que existe una narrativa creciente sobre la posibilidad de que, en el futuro, se puedan vulnerar los sistemas criptográficos que hoy sustentan la seguridad de bitcoin. Esa percepción, aunque todavía teórica, también influye en el comportamiento del mercado.

Pese a estas preocupaciones, el experto enfatizó que los fundamentales de bitcoin no han cambiado respecto a cuando su precio estaba en máximos históricos. Desde su perspectiva, la tecnología, la red y el funcionamiento del sistema siguen siendo los mismos.



El papel de los grandes inversionistas y los ETF

Otro punto abordado fue el rol de los inversionistas institucionales. Tovar explicó que, en los últimos dos años, grandes actores financieros han ingresado al mercado de bitcoin a través de los ETF, instrumentos que permiten invertir en el activo sin tenerlo directamente.

Aunque recientemente se registró una salida cercana a un billón de dólares de estos fondos, el experto indicó que solo alrededor del 5 % de los bitcoins contenidos en los ETF han salido.

De acuerdo con los datos disponibles en la cadena de bloques, quienes más han vendido son antiguos poseedores de grandes cantidades de bitcoin, no tanto los nuevos inversionistas institucionales.

Esta dinámica, dijo, también coincide con la idea del ciclo de cuatro años, ya que algunos de estos tenedores históricos venden anticipándose a caídas periódicas del precio.

Fuera del ecosistema de bitcoin, Tovar mencionó factores macroeconómicos que han impactado a los mercados en general. Entre ellos, destacó la incertidumbre alrededor de la política monetaria en Estados Unidos y la postura de la Reserva Federal frente a las tasas de interés y la emisión de dinero. Estos elementos suelen afectar con mayor fuerza a los activos considerados de mayor riesgo, como las criptomonedas.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: