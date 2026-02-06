Lluvias y desbordamiento de tres quebradas generan emergencias en Montecristo, sur de Bolívar

Un fuerte aguacero de más de doce horas, y el desbordamiento de tres quebradas, tienen en alerta máxima al municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, en donde más del 90% de la cabecera municipal está literalmente en medio del agua. Además, se reportan inundaciones en ocho corregimientos y por lo menos 25 veredas.

En videos, que fueron difundidos por la comunidad y las mismas autoridades locales, se ve la magnitud de esta emergencia. Las inundaciones causaron daños en viviendas, cultivos, vías, colegios y hasta en la sede de la Ese Hospital Local del municipio, en donde solo pudieron resguardar algunos equipos médicos y enseres.

El alcalde de Montecristo, Luis Carlos Baldovino, indicó que se inició la gestión para la entrega de las primeras ayudas a las familias afectadas, al tiempo que se hace seguimiento a la emergencia considerada de una de las más fuertes de los años en este municipio.

“Hemos gestionada unas ayudas inmediatas para entrar a las comunidades, y abastecerlas y llevarles algo de auxilio, porque sé que nos encontramos en una situación bastante preocupante, porque sigue la aumentando el nivel de agua de nuestras quebradas”, indicó el mandatario.



La directora de Gestión del Riesgo Municipal, Liceth Hoyos, señaló que se estiman más de mil familias afectadas, aunque el ceso de damnificados apenas empieza.

“En lo transcurrido de la última semana se han presentado dos eventos, el primer evento se presentó en el corregimiento de Regencia que dejó más de 500 familias afectadas, y con gran preocupación nos encontramos hoy recibiendo este día con un evento nunca antes visto, que ha afectada a más de mil familias”.

Y mientras intentan proteger lo que no fue arrasado por el agua, la comunidad clama por ayudas.

“Nosotros lo montecristianos siempre sufrimos con estos casos de las olas invernales, y el gobierno nunca nos retribuye nada de las pérdidas; pónganse la mano en el corazón, todas las pérdidas que tenemos con nuestros cultivos, nuestros animales y nuestros enseres”, aseguró Juan Palomino, un campesino de la zona.



Gobernación de Bolívar instala PMU

A través de su cuenta de X, el gobernador Yamil Arana, anunció que se instaló un Puesto de Mando Unificado para atender emergencia por inundaciones en Montecristo, que se agudizó en las últimas horas con nuevas lluvias.

“La lluvia de la noche de este jueves en Montecristo no ha parado, así que desde ya comenzamos a actuar. En este PMU estamos todos los que podemos tomar decisiones rápidas y efectivas. Montecristo no está solo”, señaló el gobernador.

En este PMU, que participan organismos de socorro y Fuerza Pública, señala la Gobernación de Bolívar, se adelanta el monitoreo permanente de las lluvias, los niveles del río, la caracterización de las familias damnificadas y la articulación de ayudas humanitarias y acciones de respuesta inmediata.