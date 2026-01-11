En vivo
Pacífico  / Desbordamiento de ríos deja viviendas inundadas en Yurumanguí y otras comunidades de Buenaventura

Desbordamiento de ríos deja viviendas inundadas en Yurumanguí y otras comunidades de Buenaventura

Hay emergencias en comunidades del Consejo Comunitario de Yurumanguí por el desbordamiento del río tras las intensas lluvias. También se reportan afectaciones por los ríos Cajambre y Naya.

