Desbordamiento de ríos deja viviendas inundadas en Yurumanguí y otras comunidades de Buenaventura

Una nueva emergencia se registra en las comunidades del Consejo Comunitario de Yurumanguí tras el desbordamiento del río debido a las intensas lluvias de las últimas horas. A través de videos difundidos en redes sociales se observa cómo el agua sobrepasa el nivel del piso de varias viviendas.

Por esta razón, personal de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Alcaldía de Buenaventura realizará un recorrido por la zona para evaluar las afectaciones provocadas por las fuertes precipitaciones.

"De manera preliminar sabemos que hay más de 20 viviendas inundadas, pero con el equipo, aproximadamente seis personas, vamos a salir al territorio para hacer el consolidado de las familias afectadas en esta emergencia. Nosotros, desde muy temprano, desde casi las 6:00 de la mañana estamos activos para consolidar la información con el equipo y hacer el levantamiento final", dijo Diana Cabrera, secretaria de Gestión del Riesgo de Buenaventura.

Asimismo, se han presentado afectaciones en otras comunidades por el desbordamiento de los ríos Cajambre y Naya, donde también se desplegará un equipo especial de gestión del riesgo para atender la situación con las comunidades afectadas.



"Lo que nos dice la comunidad es que han sido lluvias fuertes y desde antier no ha parado de llover en varios lugares de nuestra región y de Buenaventura. Ya en la madrugada, los niveles de los ríos aumentaron más y eso hizo que se desbordaran, afectando a estas comunidades, por lo que el equipo se desplaza hasta las zonas", expresó la funcionaria.

Cabe recordar que, en los últimos días, el Valle del Cauca ha registrado afectaciones en 13 municipios, entre ellos Buenaventura, y según la Secretaría de Gestión del Riesgo departamental, en cuatro fue necesario declarar la calamidad pública por los daños en vías terciarias, acueductos rurales e infraestructura.