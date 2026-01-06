Lluvias han afectado casas y cultivos en al menos tres municipios del Urabá antioqueño

En alerta se encuentran los organismos de gestión de riesgo en el Urabá antioqueño tras las precipitaciones que ya ajustan casi una semana consecutiva y que no solamente han afectado la vía principal que comunica a la subregión con Medellín, sino que han generado afectaciones en al menos tres localidades.

La situación más grave se registra en el municipio de San Juan de Urabá donde el desbordamiento de los ríos San Juan y Damaquiel han generado inundaciones en varias zonas del municipio afectando viviendas y cultivos.

El reporte es de Julio González, comandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad, quien destacó que avanzan en recorridos para verificar la situación de los damnificados.

"Tenemos un incremento en el cauce del río San Juan. Ha entrado a cultivos de plátanos a los potreros cercanos. Tenemos incrementos en la creciente del río Damaquiel, y tenemos inundaciones en los cultivos de plátano en Sabanilla, Damaquiel, en la vereda Entra si Puedes", reportó González.



De igual manera, en el municipio de Turbo las lluvias han colapsado la movilidad en la doble calzada, una de sus vías más importantes, dejando a transportadores y habitantes atrapados en medio del lodo y el agua.

Alejando Abuchar, alcalde de Turbo, explicó que no se trata de un problema nuevo en la zona, pero con cada temporada de precipitaciones el problema se agrava, pues el sistema de drenaje no da abasto en medio de la creciente urbanización. La situación afecta a sectores como Ecce Homo y barrios como Buenos Aires y Jorge Eliécer Gaitán.

"En este 2026 vamos a buscar la forma de previo estudio de drenajes, mirar cuál es la forma más adecuada para nosotros evitar que estas prolongadas lluvias nos sigan inundando y se mantengan las aguas represadas en este sector. Pero lo principal sería que todas las personas que construyeron sobre el caño quiten las construcciones", destacó el mandatario.

Finalmente, en el municipio de Necoclí la administración emitió la declaratoria de alerta preventiva por el desbordamiento de los ríos Mulatos y Ecuador por lo que ordenaron la evacuación preventiva de viviendas y comercios aledaños a estos afluentes.