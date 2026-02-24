En vivo
Un millón de euros en bolsas de supermercado: cayó en España jefa colombiana al servicio de narcos

Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.

Por: EFE
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

