Ideam revela en qué regiones lloverá más esta semana por la llegada de un nuevo frente frío

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad en varias regiones del país debido a la incidencia indirecta de un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores.

El reporte fue respaldado por el meteorólogo de turno Mirovan Sverko Navarrete y el hidrólogo Juan Carlos Garzón Riveros, quienes detallaron las zonas donde se prevén los mayores acumulados de precipitación.



Regiones donde lloverá con mayor intensidad

Según el Ideam, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la interacción del frente frío con otros sistemas, así como por el ingreso de humedad desde el hemisferio sur asociado a un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad.

De acuerdo con el pronóstico nacional, se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, en amplias zonas del:



Centro, occidente y sur del Caribe colombiano

Región Andina

Pacífico colombiano

Lluvias en Córdoba Foto: AFP

Los mayores acumulados están previstos en departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en el Caribe; así como en Chocó y Antioquia.



En la región Andina, el Ideam señaló probabilidad de lluvias en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila. También se estiman precipitaciones en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el sur del país, las lluvias más importantes podrían presentarse en el occidente de Caquetá y en Putumayo.

Por su parte, lluvias de menor consideración son probables en los piedemontes de Arauca, Meta y Amazonas, mientras que se prevén lloviznas puntuales en sectores del sur de Vichada, Vaupés y Guaviare.



Lluvias registradas en las últimas horas

En su balance más reciente, el Ideam indicó que durante las últimas seis horas se registraron precipitaciones de moderadas a localmente fuertes en sectores del Pacífico, la región Andina y el sur del Caribe.

Las lluvias más significativas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, se presentaron en departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reportó cielo entre despejado y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, el Ideam prevé un incremento relativo en la nubosidad, los vientos y el oleaje en esta zona por la incidencia del frente frío, con probabilidad de lluvias intermitentes.

Daños por lluvias en Bolívar. Suministrada.

Más de 550 municipios en alerta por deslizamientos

El informe también incluye el estado de las alertas vigentes en el país.

En total, 552 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 130 están en alerta roja. Los departamentos con mayor número de municipios en esa condición son Antioquia (32), Chocó (26) y Santander (15), según detalló la entidad.

En cuanto a alertas hidrológicas, el Ideam mantiene avisos por inundaciones y crecientes súbitas en áreas hidrográficas como Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas, con niveles que van desde amarillo hasta rojo.

Adicionalmente, 16 municipios presentan algún nivel de alerta por incendios en regiones Andina, Caribe y Orinoquía, aunque ninguno está en alerta roja.