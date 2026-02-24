En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hugo Ospina, alarmado por paseo millonario a Diana Ospina: “Lo que está pasando es muy grave”

Hugo Ospina, alarmado por paseo millonario a Diana Ospina: “Lo que está pasando es muy grave”

Luego de haber llegado a su casa, la mujer fue abordada por dos hombres que también se movilizaban en taxi para las peores 48 horas de su vida.

