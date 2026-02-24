Hugo Ospina, alarmado por paseo millonario a Diana Ospina: “Lo que está pasando es muy grave”

Luego del dramático caso de Diana Ospina, quien fue víctima de un 'paseo millonario', luego de haber salido de un bar en la localidad de Chapinero y el robo de 50 millones de pesos tras abordar un taxi, ha puesto bajo la lupa los mecanismos de vigilancia del gremio de transporte.

Tras una verificación en las plataformas oficiales, se constató que el taxi involucrado no contaba con una tarjeta de control vigente ni figuraba en el sistema reglamentario del SIMUR (Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional).

En diálogo con Mañanas Blu, el líder de taxistas Hugo Ospina, se declaró alarmado por el paseo millonario a la mujer: “Lo que está pasando es muy grave”, señaló.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que se trataba de una operación criminal que operaba bajo la fachada de legalidad, pero evadiendo todos los filtros de seguridad corporativos.



Luego de haber llegado a su casa, la mujer fue abordada por dos hombres que también se movilizaban en taxi para las peores 48 horas de su vida. Ospina apareció en las inmediaciones del CAI Mirador de la Policía de Bogotá, ubicado en la vía que conduce hacia el municipio de Choachí.

La víctima fue trasladada de inmediato bajo custodia policial hacia el casco urbano de la ciudad para recibir atención médica prioritaria. Según las autoridades, el protocolo actual busca estabilizar su estado de salud física y emocional antes de que proceda a rendir su declaración formal ante la Fiscalía General de la Nación, pieza clave para judicializar a los responsables.

Hugo Ospina confirmó que los vehículos utilizados en el crimen contra Diana Ospina están plenamente identificados y pertenecen a la empresa Smart Taxis.

Publicidad

A pesar de ser vehículos legales con tarjetas de operación vigentes, el líder gremial señaló una problemática crítica: el subarriendo o préstamo de los automotores sin control administrativo. Según Ospina, es posible que los conductores asignados hayan prestado los carros a terceros, lo cual no exime de responsabilidad a la empresa ni al propietario, quienes deben responder civil y penalmente por el uso de sus bienes en actos delictivos.



Un "modus operandi" macabro y nuevas amenazas

Lo que más preocupa a Ospina no es solo el robo, sino el nivel de intimidación que los delincuentes están ejerciendo sobre las víctimas. Según relató, basándose en información de la Fiscalía, ahora los criminales llevan a los ciudadanos hasta la puerta de sus casas para marcar el lugar de residencia.

"Si nos llega a denunciar, ya sabe qué le pasa", es la amenaza recurrente que reciben los usuarios al llegar a su destino. Ospina calificó esta situación como "macabra", advirtiendo que los delincuentes están aprovechando la vulnerabilidad de los pasajeros para silenciarlos mediante el miedo directo en sus hogares.

El líder de los taxistas lanzó una dura crítica a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, acusándola de eliminar una base de datos fundamental que permitía a los usuarios verificar la identidad del conductor mediante la placa del vehículo. Ospina cuestionó por qué se eliminó este registro que brindaba seguridad y transparencia al servicio.

Publicidad

Como alternativa frente a la inseguridad, el gremio ha impulsado la aplicación "Mi tarifa, mi taxi", la cual incluye un botón de pánico conectado directamente con la policía y redes de apoyo de taxistas y vigilantes. Para Ospina, la seguridad debe ser una construcción colectiva donde se optimicen los recursos tecnológicos para proteger tanto al usuario como al 99% de los taxistas que son personas honestas.

Escuche aquí la entrevista: