En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga aumenta operativos contra caravanas de motocicletas

Alcaldía de Bucaramanga aumenta operativos contra caravanas de motocicletas

Las autoridades también reforzaron los controles en la zona de rumba Cuadra Play en Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad