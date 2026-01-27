Capturan a hombre por el robo de más de 40 motocicletas en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a un hombre de 23 años conocido con el alias de ‘El Solitario’. Este hombre, señalado como el principal responsable del hurto de al menos 40 motocicletas entre 2025 y lo que va de 2026, fue interceptado por las autoridades en el barrio Villa Rosa cumpliendo así con una orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado.

La investigación liderada por la Sijín reveló un modus operandi calculado que aprovechaba las vulnerabilidades de la propiedad horizontal en el sector norte de la ciudad. ‘El Solitario’ no actuaba al azar; según el material probatorio, el delincuente ingresaba a edificios residenciales que carecían de vigilancia privada, presuntamente bajo la complicidad de algunos residentes que facilitaban su acceso. Una vez dentro, empleaba la modalidad de halado para sustraer los vehículos estacionados en zonas comunes, utilizando taxis de servicio público para desplazarse discretamente hacia los puntos de ataque y asegurar su huida.

El Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la rigurosidad técnica detrás de este operativo, el cual incluyó el análisis forense de más de 70 horas de grabaciones de seguridad y el rastreo de registros de llamadas en las escenas del crimen.

“Este sujeto ubicaba las motos en sectores vulnerables y, tras el robo, las comercializaba rápidamente en el mercado negro”, explicó el oficial, subrayando que el capturado ya contaba con un extenso historial delictivo que incluía anotaciones por violencia intrafamiliar y reincidencia en hurto calificado.



Este resultado coincide con el desmantelamiento de otra estructura criminal denominada ‘Los Informales’, un grupo delincuencial que operaba principalmente en las inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

En una acción coordinada por el Juzgado 12 de Control de Garantías, fueron capturados alias ‘Tista’, ‘La Mona’ y ‘El Vigilante’. Este último, irónicamente, aprovechaba su rol como cuidador informal de vehículos para traicionar la confianza de los ciudadanos, alertando a sus cómplices sobre el momento exacto para ejecutar los robos.