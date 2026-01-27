En vivo
Capturan a hombre por el robo de más de 40 motocicletas en Bucaramanga

Capturan a hombre por el robo de más de 40 motocicletas en Bucaramanga

De acuerdo con las autoridades, el capturado operaba en la zona norte de la capital santandereana. Además, tenía anotaciones por otros delitos.

Capturado alias 'El Solitario'.jpeg
Capturado alias 'El Solitario', presunto responsable del hurto de al menos 40 motocicletas.
// Suministrada Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

