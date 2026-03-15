América de Cali empató 1-1 con Tolima en el Pascual y sigue en la pelea por los primeros lugares

América de Cali empató este domingo 1-1 con Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero, en un intenso partido de la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol colombiano, resultado que mantiene a los locales en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

El conjunto visitante se adelantó en el minuto 12 con un gol de Adrián Parra, lo que obligó al equipo dirigido por el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva a buscar el empate ante su afición.

👹 AMÉ 1️⃣-1️⃣ TOL 🏹



⏱90’+5 | Final del partido.



Termina en igualdad el compromiso 🆚 Tolima.#AMÉxTOL#LigaBetPlay pic.twitter.com/GfmasDVir1 — América de Cali (@AmericadeCali) March 15, 2026

Tolima incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso, pero el portero brasileño Jean Fernandes detuvo un penalti cobrado por Juan Pablo Torres en el tiempo añadido de la primera parte, una acción que mantuvo con vida a los locales.

En la segunda mitad América reaccionó y, tras un gol anulado por el VAR a Jan Lucumí, logró igualar en el minuto 56 con un tanto de Mateo Castillo luego de una asistencia de Rafael Carrascal.



El empate deja al América en la sexta posición con 17 puntos, mientras que Tolima suma 16 unidades y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación.

95’ Finaliza el partido. Empate 1-1 en el Pascual Guerrero. La TRIBU suma en condición de visitante. 🏹 pic.twitter.com/vdEc3MLwSD — Club Deportes Tolima (@cdtolima) March 15, 2026

En otros resultados de la jornada, Águilas Doradas derrotó por 1-0 a Deportivo Pereira, Once Caldas venció por 4-2 al Deportivo Pasto, Atlético Nacional superó por 2-0 a Llaneros y se mantiene como líder con 24 puntos, Internacional de Bogotá empató 0-0 con Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali derrotó por 2-0 a Cúcuta Deportivo.

El sábado, Boyacá Chicó frenó la racha de Millonarios al imponerse por 2-1 en Tunja, mientras que Independiente Santa Fe y Alianza empataron 1-1.

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La undécima jornada se completará con los juegos entre Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín, y el encuentro entre Junior de Barranquilla y Fortaleza.