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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / América de Cali empató 1-1 con Tolima en el Pascual y sigue en la pelea por los primeros lugares

América de Cali empató 1-1 con Tolima en el Pascual y sigue en la pelea por los primeros lugares

El conjunto visitante se adelantó en el minuto 12 con un gol de Adrián Parra, lo que obligó al equipo dirigido por el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva a buscar el empate ante su afición.

América de Cali empató 1-1 con Tolima en el Pascual y sigue en la pelea por los primeros lugares
América de Cali empató 1-1 con Tolima en el Pascual y sigue en la pelea por los primeros lugares
Foto: X @AmericadeCali / @cdtolima
Por: EFE
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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