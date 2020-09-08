América de Cali consiguió una nueva victoria en la Liga BetPlay 2026-II al derrotar 1-0 a Atlético Nacional en el clásico disputado en el estadio Pascual Guerrero.El partido tuvo pocas emociones durante la primera mitad. Los dos equipos protagonizaron un encuentro discreto y ninguno consiguió encontrar el camino para abrir el marcador antes del descanso.La historia cambió en el comienzo del segundo tiempo, cuando el conjunto escarlata encontró el gol que terminó definiendo el clásico. En los primeros minutos de la segunda mitad, América sorprendió a Atlético Nacional y consiguió ponerse en ventaja.Guzmán fue el encargado de marcar el único tanto del compromiso y vencer al arquero Franco Armani. El gol desató la celebración de los hinchas de América presentes en el barrio San Fernando. Con el marcador en contra, Atlético Nacional adelantó sus líneas en busca del empate y comenzó a generar mayor presión sobre el arco escarlata.El verde paisa tuvo una oportunidad para igualar el encuentro por medio de Morelos, quien consiguió estrellar la pelota contra el palo.El conjunto antioqueño continuó buscando espacios y adelantó aún más sus líneas para intentar encontrar el empate. Sin embargo, América consiguió mantener la ventaja y cerró los caminos hacia su arco.El equipo dirigido por David González terminó asegurando los tres puntos en el Pascual Guerrero y extendió su comienzo perfecto en el campeonato.Con el triunfo ante Atlético Nacional, América de Cali llegó a 12 puntos de 12 y se mantiene como líder en solitario de la Liga BetPlay 2026-II.El conjunto escarlata acumula cuatro victorias consecutivas en este inicio de campeonato y mantiene una campaña perfecta después de las primeras jornadas.El buen comienzo también empieza a ubicar al equipo caleño entre los principales protagonistas del torneo, mientras sus dirigidos continúan sumando resultados positivos en la búsqueda de la estrella de fin de año.