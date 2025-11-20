Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay

Avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, ahora, el turno será para Atlético Nacional que recibe este jueves, 20 de noviembre, a América de Cali por primera fecha del Grupo A en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el marco de uno de los clásicos más importantes del país.

Duelo que, curiosamente, se repite en pocos días, pues el pasado domingo, 16 de noviembre, ambos se enfrentaron en la semifinal de la Copa BetPlay en donde empataron 2 a 2 en el estadio Pascual Guerrero, pero que pasó el cuadro verdolaga con una ventaja de 6-3 en el marcador global.

Además, en los últimos duelos que han disputado, la ventaja la ha obtenido el conjunto antioqueño por lo que, de inicio, la confianza se encuentra del lado de los dirigidos por Diego Arias.

América de Cali vs. Atlético Nacional // Fotos: X @AmericadeCali y @nacionaloficial

Hora del partido de Atlético Nacional HOY vs. América de Cali en liga BetPlay

¿A qué hora es el partido de Nacional HOY?

Este duelo por la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares se encuentra programado paras las 7:30 de la noche de este jueves, 20 de noviembre. Partido que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Atlético Nacional vs. América de Cali: así podrá verlo EN VIVO, online y gratis

A partir de las 7:00 de la noche, tanto en la señal de 89.9 FM como por el canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá todas las emociones de este clásico del fútbol profesional colombiano, totalmente EN VIVO, online y gratis.



Posibles alineaciones Nacional América HOY