Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay
EN VIVO

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay

Inicia el camino del cuadro verdolaga en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, frente al equipo que eliminó hace poco en la semifinal de la Copa y querrá repetir lo mismo.

Nacional Vs América
Nacional enfrenta a América en las semifinales de la Copa América
Foto: X; @nacionaloficial - @AmericadeCali
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

