En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Barcelona, interesado en futbolista de Atlético Nacional gracias a famoso técnico

Barcelona, interesado en futbolista de Atlético Nacional gracias a famoso técnico

El futbolista encaja en los planes del equipo y esto aumentó el interés por cerrar los servicios del futbolista verdolaga de cara a la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad