Barcelona, interesado en futbolista de Atlético Nacional gracias a famoso técnico

No es un secreto el gran nivel de Atlético Nacional en las últimas semanas bajo el mando de Diego Arias, tanto así, que varios futbolistas despertaron el interés del mercado internacional y uno de ellos del Barcelona, según medios locales en los últimos días.

Pero no el de España como muchos piensan, sino el de Guayaquil de Ecuador que perfiló su interés por el volante Billy Arce, que, en las últimas semanas, dejó de tener minutos bajo el mando del técnico antioqueño tras la salida del argentino Gandolfi, por lo que sería una gran oportunidad profesional.

El objetivo del cuadro ecuatoriano sería llevarse al futbolista verdolaga para cubrir dicha posición, pues tendrán torneo internacional en 2026 y deberán disputar varias competencias que, según dicen, su experiencia sería crucial en los planes que hay para la institución.

Fue Ismael Rescalvo, técnico español con pasado en el fútbol colombiano y actual timonel del cuadro amarillo, el que pidió a Arce para sus planes en 2026. Pero tendría que negociar con el interés de por medio del Deportivo Cali, pues el volante también fue uno de los pedidos de Alberto Gamero para el próximo semestre.



Billy Arce en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Así le fue a Billy Arce en Atlético Nacional

El ecuatoriano llegó a inicios de 2025 al cuadro verdolaga, como parte de la estrategia para la Copa Libertadores. Pero su rendimiento no fue el mejor desde el inicio de la temporada, por lo que fue perdiendo minutos con el paso de los meses.

En total, ha disputado 36 partidos con la camiseta del cuadro paisa en donde anotó 3 goles en total, pero fue parte del equipo que conquistó la SuperLiga BetPlay frente a Bucaramanga en el mes de enero.

Años atrás, Arce fue una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, tanto así, que estuvo en carpeta del Brighton de la Premier League y tuvo paso por el Santos de Brasil, sin mucho éxito.