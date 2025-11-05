Atlético Nacional habría tomado decisión sobre la elección del técnico para 2026

Tras la salida de Gandolfi, Atlético Nacional le entregó la dirección técnica del equipo a Diego Arias, decisión que, en su momento, generó cientos de comentarios negativos en contra de la directiva por poner a “alguien inexperto” al mando del equipo con la necesidad de volver a obtener títulos tras el fracaso en el primer semestre.

Sin embargo, en pocas semanas el antioqueño no solo sorprendió, sino que superó por todas las expectativas que tenían. Ya venció a Millonarios, América de Cali e Independiente de Medellín, además en varios partidos en donde no ha conocido la derrota con un rendimiento superior al 80 %, uno de los mejores inicios de un entrenador en la historia del cuadro verdolaga y esto habría llevado a la directiva a tomar una decisión en torno a la elección del técnico en 2026.

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

¿Cuál será el técnico de Atlético Nacional en 2026?

“Atlético Nacional se enorgullece de ratificar al cuerpo técnico actual liderado por Diego Arias, e integrado por profesional de la institución que representan de manera ejemplar el ADN verdolaga: Diego Mazo, Amilcar Bona, Pablo Rotolo, Didier Aguilar y Milton Patiño, junto a un grupo de profesionales del más alto nivel que hacen parte fundamental del proyecto institucional”, fueron las palabras desde el club cuando anunciaron a Diego Arias tras la salida de Gandolfi, sin embargo, dejaron en claro que seguían en la búsqueda de un timonel para 2026 y comenzó a crecer el rumor en torno a Leonel Álvarez.

Ahora, ad-portas de poder clasificar nuevamente a una final de la Copa BetPlay tras la victoria 4 a 1 en la ida frente a América de Cali y clasificarse a los cuadrangulares finales, la expectativa ha crecido en ratificar su mandato en 2026. Si bien se encuentra sujeto a objetivos de triunfo, es decir, salir campeón de ambos torneos, el rendimiento y la armonía en el plantel habría cambiado el argumento, que, hasta ahora, no ha tenido una decisión final, pero que tendría a un hilo de ser ratificado, según varios periodistas cercanos a la institución.