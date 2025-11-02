Nacional vs. América, EN VIVO: online y gratis este partido de la Copa BetPlay

Este domingo 2 de noviembre será un día decisivo para Atlético Nacional, que recibe a América de Cali en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. El conjunto verdolaga, el más laureado del torneo, busca dar el primer paso hacia una nueva final ante su gente en el estadio Atanasio Girardot.

Nacional llega con el ánimo en alto tras asegurar su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay como líder de la tabla, lo que refleja su solidez en la temporada. El equipo paisa confía en aprovechar el impulso de su hinchada y su buen momento futbolístico para tomar ventaja en esta serie.

América, por su parte, atraviesa una situación más compleja. Aunque se encuentra entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay, en la liga sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares son escasas y dependen de una combinación de resultados. Por eso, este torneo representa su mayor esperanza para cerrar el año con un título, en un certamen que reúne a clubes de la primera y segunda división del fútbol colombiano.



Cómo llegan Atlético Nacional y América de Cali a las semifinales

Atlético Nacional alcanzó esta instancia tras vencer a Once Caldas, reafirmando su papel como actual campeón del torneo. Con la ambición de repetir título, el equipo dirigido por Diego Arias espera sacar ventaja en casa para encaminar su clasificación a la final.

América de Cali, en cambio, tuvo un camino más sufrido: eliminó a Junior de Barranquilla desde el punto penal, mostrando carácter y resistencia. Ahora, los ‘escarlatas’ buscan un resultado positivo en Medellín que les permita definir la serie en el Pascual Guerrero ante su público.



¿A qué horas juega Atlético Nacional HOY vs. América de Cali?

A partir de las 6:30 de la tarde de este domingo 2 de noviembre, correrá la pelota en el coloso de la 70 en la capital de Antioquia para este choque de las semifinales de la Copa BetPlay. Partido crucial en los planes de Diego Arias y su objetivo de ser ratificado en el 2026 en el club que lleva en su corazón.



¿Dónde ver Atlético Nacional vs. América de Cali HOY gratis?

Este duelo de cuartos de final de la Copa BetPlay se podrá vivir EN VIVO, online y gratis en la tarde-noche de este 2 de noviembre de 2025 con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, esto a través de la señal del canal de YouTube que ten