Estatal venezolana Pdvsa asegura que exportación de petróleo se desarrolla con normalidad

A través de un comunicado, la estatal venezolana indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

