Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Maduro llama a militares colombianos a una "unión perfecta" con Venezuela por la soberanía

La semana pasada, el Comando Sur de EE.UU., que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro
Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

