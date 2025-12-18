En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Ford da reversazo, se rinde con los carros eléctricos y pierde miles de millones de dólares

Ford da reversazo, se rinde con los carros eléctricos y pierde miles de millones de dólares

El fabricante modificará el uso de varias de sus plantas en Estados Unidos para producir carros eléctricos y a combustión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad