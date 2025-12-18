Ford da reversazo, se rinde con los carros eléctricos y pierde miles de millones de dólares

Ford Motor Company informó este lunes una reorientación de su estrategia industrial que impacta directamente su programa de carros eléctricos, tras registrar pérdidas acumuladas y enfrentar un entorno de mercado menos favorable para este tipo de tecnologías.

La compañía asumirá un impacto contable de 19.500 millones de dólares, que se reflejará en su mayoría en los resultados del último trimestre del año.

Como parte de este ajuste, el fabricante estadounidense modificará el uso de varias de sus plantas en Estados Unidos, que dejarán de estar enfocadas exclusivamente en vehículos eléctricos para pasar a producir modelos híbridos y de combustión interna.

¿Por qué Ford dejará de desarrollar carros eléctricos?

La empresa explicó que la decisión responde a una demanda inferior a la esperada, altos costos de producción y cambios recientes en el marco regulatorio.



Dentro de las medidas anunciadas, Ford confirmó que detuvo la fabricación de la camioneta eléctrica F-150 Lightning, uno de los modelos clave de su estrategia de electrificación, y canceló la producción de una furgoneta eléctrica prevista para el mercado europeo.

Ambos proyectos hacían parte del plan de expansión global de vehículos totalmente eléctricos.

La compañía señaló que su nuevo enfoque busca concentrarse en “oportunidades de mayor rentabilidad”, entre ellas el fortalecimiento de su oferta de camiones y furgonetas, así como el desarrollo de un nuevo negocio de almacenamiento de energía con baterías, dirigido al segmento empresarial.

Este proyecto aprovechará la infraestructura y la tecnología desarrolladas previamente para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

Ford también atribuyó este giro estratégico a los cambios en el entorno político y regulatorio en Estados Unidos. Desde enero, la Administración del presidente Donald Trump ha impulsado políticas contrarias a la promoción de los vehículos eléctricos.

A finales de septiembre, el Gobierno canceló los créditos fiscales que incentivaban su compra y anunció modificaciones en los estándares de consumo de combustible, con el respaldo de varios fabricantes, incluido Ford, para dejar de estimular la transición hacia autos eléctricos.



¿Cuáles son los nuevos planes de Ford?

Según la empresa, esta reorientación permitirá priorizar la asequibilidad, la diversidad de opciones y la rentabilidad, con el objetivo de que Model e, su unidad dedicada a vehículos eléctricos, alcance la rentabilidad en 2029.

Esta división ha registrado pérdidas significativas desde que Ford separó sus operaciones en tres unidades: vehículos eléctricos, vehículos de combustión y vehículos comerciales.

Con el nuevo planteamiento, Ford prevé que para 2030, cerca del 50 % de su producción global corresponda a híbridos, eléctricos y vehículos eléctricos de autonomía extendida, un tipo de modelo que combina propulsión eléctrica con un pequeño motor de combustión que actúa como generador cuando se agota la batería.

En cuanto a su red industrial, la compañía detalló que BlueOval City, en Tennessee, se enfocará en la fabricación de nuevas camionetas a gasolina, mientras que la planta de Ohio producirá furgonetas con motorizaciones tradicionales e híbridas.

“Se trata de un giro impulsado por los clientes para crear una Ford más fuerte, más resiliente y más rentable”, afirmó el presidente y consejero delegado de la compañía, Jim Farley, citado en el comunicado oficial.

Finalmente, Ford informó que ahora prevé cerrar 2025 con ganancias antes de intereses e impuestos (ebit) de hasta 7.000 millones de dólares