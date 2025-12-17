Ni Lexus ni Subaru: esta marca de carros será la más confiable en 2026, según Consumer Reports

La confiabilidad de un carro no siempre se percibe en el concesionario. Con el paso de los años, son los propietarios quienes terminan determinando si una marca cumple o no con las expectativas iniciales. Precisamente a partir de esa experiencia acumulada, Consumer Reports elabora uno de los estudios más amplios sobre desempeño real de los carros.

El informe toma como base información reportada directamente por usuarios, combinada con datos técnicos de fabricantes. El objetivo no es medir sensaciones ni promesas comerciales, sino identificar qué marcas presentan menos fallas a lo largo del tiempo y cuáles concentran más problemas en condiciones normales de uso.



¿Cuál será la marca más confiable de carros en 2026?

Consumer Reports concluye que la marca más confiable de cara a 2026 no es Lexus ni Subaru, a pesar de que ambas mantienen resultados sólidos. El primer lugar del ranking lo ocupa Toyota, con un puntaje de 66.

La organización destaca que Toyota logra ubicar seis de sus modelos entre los diez vehículos más confiables, lo que refuerza su liderazgo general. Subaru se posiciona en segundo lugar con 63 puntos, impulsada principalmente por el desempeño del Impreza y el Crosstrek, mientras que Lexus queda tercera con 60 puntos, sin modelos por debajo del promedio en el segmento premium.

Toyota suele liderar los rankings de confiabilidad Foto: Unsplash

Ranking de marcas de carros más confiables

De acuerdo con Consumer Reports, los diez primeros lugares quedan así:



Toyota – 66 Subaru – 63 Lexus – 60 Honda – 59 BMW – 58 Nissan – 57 Acura – 54 Buick – 51 Tesla – 50 Kia – 49 Ford – 48 Hyundai – 48 Audi – 44 Mazda – 43 Volvo – 42 Volkswagen – 42 Chevrolet – 42 Cadillac – 41 Mercedes-Benz – 41 Lincoln – 40 Genesis – 33 Chrysler – 31 GMC – 31 Jeep – 28 Ram – 26 Rivian – 24

Lexus, la marca de lujo de Toyota, es la marca de carros más confiables del mercado. Foto: AFP

¿Qué tan confiables son los híbridos y eléctricos?

El informe también muestra diferencias según el tipo de motorización. Los híbridos tradicionales, que no requieren carga externa, se mantienen entre las opciones más confiables. En muchos casos igualan o superan a las versiones a combustión, con menos fallas reportadas.

Por el contrario, los eléctricos puros y los híbridos enchufables concentran más resultados por debajo del promedio, principalmente por inconvenientes electrónicos y en los sistemas de carga.

Publicidad

Aun así, Consumer Reports resalta que Tesla mejora su posición, gracias al desempeño del Model 3 y el Model Y, aunque otros modelos de la marca continúan con evaluaciones medias o bajas.

Según Consumer Reports, uno de los patrones más consistentes del estudio es que los modelos completamente nuevos o recién rediseñados suelen presentar más inconvenientes durante sus primeros años. En contraste, los fabricantes que apuestan por plataformas conocidas y cambios graduales tienden a mostrar mejores resultados.

Publicidad

Este comportamiento explica por qué varias SUV y pickups de reciente lanzamiento aparecen por debajo del promedio, mientras que vehículos con trayectorias más largas presentan menos reportes negativos. El organismo señala que, cuando surgen problemas tras un cambio generacional, las marcas con estructuras técnicas más estables suelen corregirlos con mayor rapidez.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Qué vehículos se analizaron y cómo se evaluaron

El estudio abarca cerca de 380.000 vehículos, fabricados entre los años 2000 y 2025, e incluye además algunos modelos que ya corresponden al año 2026. Esta amplitud permite observar tanto el comportamiento a largo plazo como los primeros resultados de autos recién lanzados.

Cada modelo es examinado en hasta 20 áreas problemáticas, que van desde inconvenientes menores —como fallas en pantallas o ajustes interiores— hasta aspectos mecánicos críticos como motor, transmisión, suspensión y sistemas eléctricos. En el caso de vehículos híbridos y eléctricos, se evalúan también baterías, motores eléctricos y sistemas de carga.

Con base en la frecuencia y gravedad de los problemas reportados, Consumer Reports asigna a cada modelo un puntaje de confiabilidad prevista entre 1 y 100, el cual se integra a la evaluación general junto con pruebas de manejo, satisfacción del propietario y seguridad.