Escolta de concejal Andrés Gury Rodríguez abatió a delincuente tras robo en un local de El Poblado

Escolta de un concejal de Medellín abatió a fletero cuando intentaba escapar tras robar al dueño del local que estaba con el corporado en la comuna de El Poblado. Ya son 315 las muertes violentas en lo corrido del año en la capital antioqueña.



Sobre el caso

Casos de hurto siguen preocupando a las autoridades en Medellín, pues ni figuras políticas se salvan de situaciones que, incluso, ponen en riesgo sus vidas por arrebatarles sus pertenencias.

En el caso más reciente uno de los testigos fue el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez, más conocido como ‘El Gury’ y recordado por sacar un bate en marchas propalestina.

Rodríguez estaba departiendo y coordinado asuntos de su labor justo en el local comercial al que ingresó un fletero en el sector de El Poblado.

Según el relato del corporado, el hombre armado intimidó al dueño del establecimiento para despojarlo de una cadena de oro y un reloj, sin embargo, uno de los escoltas del concejal reaccionó con su pistola de dotación, impactando al señalado delincuente, entre los 20 y 25 años de edad, en la cabeza y ocasionándole la muerte.



"El conductor reaccionó y con un disparo lo dio de baja al ladrón, pero igualmente fue un susto muy berraco. Uno en esto sin protección real de la autoridad es muy vulnerable", relató el concejal de Medellín.

El concejal relató que análisis y versiones posteriores de lo ocurrido indican que el abatido minutos antes había ingresado al lugar.

"El señor ya había entrado previamente al establecimiento de comercio, hizo un análisis de quiénes estamos ahí, y en cuestión de unos 5 o 10 minutos volvió e ingresó al al sitio ya, pues, desenfundando su arma", contó

Mientras que los detalles del hecho siguen siendo materia de investigación, avanzan las labores para identificar plenamente al hombre abatido y determinar si incluso integraba alguna estructura criminal dedicada a este tipo de hechos en la ciudad.