Nuevamente, la Comisión Séptima del Senado archiva la reforma a la salud del Gobierno Petro

La reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue archivada en la Comisión Séptima del Senado, luego de que los senadores aprobaran la ponencia de archivo presentada por el senador Alirio Barrera. La decisión se tomó con ocho votos a favor y cinco en contra, resultado que impidió que el proyecto continuara su trámite legislativo en el congreso.

Con esta votación, la reforma a la salud 2.0 queda hundida por segunda vez en el Congreso de la República. Recordemos que La primera reforma a la salud presentada por el actual Gobierno fue radicada el 13 de febrero de 2023 por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. Esa propuesta también fue archivada en la Comisión Séptima, y ahora se repite con la nueva versión del proyecto.

La reforma a la salud 2.0 fue presentada en agosto de 2024 por el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto logró superar dos debates en la Cámara de Representantes y permaneció cerca de seis meses en trámite en el Senado, antes de llegar a su discusión definitiva en comisión.

Entre los principales argumentos expuestos por los senadores que respaldaron el archivo se encuentran la falta de claridad sobre el costo total de la reforma, las dudas sobre su impacto fiscal y la ausencia de una posición concluyente por parte del Ministerio de Hacienda frente a la financiación del modelo propuesto. Estos elementos fueron señalados como factores determinantes para no dar continuidad al proyecto.



Durante el debate, varios congresistas intervinieron para exponer sus posiciones, entre ellas la senadora Ana Paola Agudelo, cuya intervención hizo parte de la discusión previa a la votación.

Tras la decisión de la Comisión Séptima, los senadores Fabián Díaz y Wilson Arias anunciaron que apelarán el hundimiento del proyecto. Esto implica que la plenaria del Senado deberá pronunciarse y votar si respalda o no la decisión de archivar la reforma, abriendo una nueva instancia en el trámite legislativo.