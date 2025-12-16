En vivo
Salud  / Nuevamente, la Comisión Séptima del Senado archiva la reforma a la salud del Gobierno Petro

Nuevamente, la Comisión Séptima del Senado archiva la reforma a la salud del Gobierno Petro

La Comisión Séptima del Senado aprobó la ponencia de archivo de la reforma a la salud 2.0 con ocho votos a favor y cinco en contra.

