Esto debe hacer si piensa viajar en Navidad con sus mascotas: requisitos para ingresar a Colombia

Millones de personas aprovecharán la temporada navideña para viajar fuera del país, ya sea para visitar a familiares o para conocer una nueva ciudad. Sin embargo, uno de los inconvenientes más frecuentes tiene que ver con el transporte de mascotas, especialmente perros y gatos. Para estos casos, existen reglamentaciones específicas que deben cumplirse para ingresar animales de compañía a Colombia y evitar contratiempos en aeropuertos o puertos de entrada.

De acuerdo con lo confirmado por el bufete Scola Abogados, la autoridad encargada de regular el ingreso de mascotas al país es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Esta entidad es la responsable de verificar que se cumplan requisitos clave, como que los documentos de la mascota estén al día y que cuente con una inspección sanitaria completa al momento de su ingreso a territorio colombiano.



¿Qué debe tener presente antes de viajar con mascotas a Colombia?

Advierten a quiénes viajan con mascotas Foto: Freepik

Antes de viajar con mascotas es fundamental cumplir una serie de lineamientos previos al abordaje del avión. No tenerlos listos puede salir caro y, en algunos casos, impedir el ingreso del animal al país.



Entre las principales recomendaciones está ingresar al sistema SISPAP del ICA y solicitar el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS). Este trámite debe realizarse según la especie de la mascota, ya que existe una solicitud para perros y otra para gatos. En un mismo formulario se pueden incluir hasta diez animales de la misma especie. Es clave conservar el comprobante de pago, pues será exigido en el punto de control.

Luego de este registro, el propietario debe obtener el Certificado Sanitario expedido por la autoridad veterinaria del país de origen. Este documento debe tener una vigencia inferior a 10 días al momento de ingresar a Colombia e incluir información detallada de la mascota, como especie, raza, sexo, edad y color.

Adicionalmente, se debe presentar el carné de vacunas vigentes. En este punto, las autoridades recuerdan que la edad mínima para que una mascota pueda viajar es de 15 semanas, requisito que suele generar inconvenientes si no se tiene en cuenta con anticipación.



Ingreso de mascotas a Colombia: requisitos y controles del ICA

Al llegar a Colombia con mascotas, el propietario debe dirigirse a la oficina del ICA ubicada en el aeropuerto o puerto de ingreso. Allí se realizará una revisión documental y, posteriormente, una inspección física del animal. Si todo está en regla, la autoridad expedirá el Certificado de Inspección Sanitaria, lo que permitirá el ingreso sin inconvenientes.

En caso de que se detecten inconsistencias o documentos incompletos, el ICA podrá ordenar medidas como cuarentena domiciliaria, retención temporal de la mascota o, en situaciones más complejas, el reembarque al país de origen.

Para evitar estos escenarios, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos antes de viajar a Colombia con mascotas:

