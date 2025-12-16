Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, gracias a su trayectoria, credibilidad y a la expectativa que despierta cada tarde entre miles de jugadores en todo el país.

Su fuerte arraigo cultural y la ilusión de acertar el número ganador hacen que este sorteo sea seguido diariamente por personas que ven en el chance una oportunidad para transformar su día con un golpe de suerte.

Número ganador de Sinuano Día hoy, marte 16 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 16 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en su horario y la transparencia de sus procesos lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes se inician en el chance hasta apostadores frecuentes. Las principales opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad de alternativas convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es un proceso sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con diferentes presupuestos, manteniendo el carácter popular del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha mantenido como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.