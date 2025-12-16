Fiscalía ordena captura de funcionario clave del MinDefensa por escándalo de helicópteros MI-17

Por petición de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez penal de control de garantías emitió 5 órdenes de captura contra militares y particulares que estarían implicados en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la firma estadounidense, Vertol Sustems, para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares.

Unidades de policía judicial materializaron tres de las capturas, inicialmente, la de Hugo Mora, en Manizales, ficha clave de la secretaría general del Ministerio de Defensa para la fecha de los hechos. Otra, en el fuerte militar de Tolemaida, contra el coronel Julián Rincón, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional; y en Bogotá, contra Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.

Las dos órdenes de captura restantes se esperan materializar a través de notificaciones rojas de Interpol, al tratarse de personas que se encontrarían fuera del país. Se trata de Carlos Martín Uribe Forero y James Montgomerie, señalados como representantes legales de la empresa Vertol Systems, firma contratista del mantenimiento de las aeronaves.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con la Fiscalía, en este caso se habría presentado un direccionamiento ilegal del contrato para favorecer a un contratista que no contaba con la experiencia, ni la capacidad técnica necesarias para asumir la responsabilidad del mantenimiento de los helicópteros. La investigación también advierte falsedades documentales, anticipos y desembolsos de recursos realizados de manera irregular, así como un posible detrimento patrimonial.



Por estos hechos, la Fiscalía imputará a los indiciados los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación.

Sobre el avance del proceso, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que se trata de una investigación prioritaria por el impacto económico y estratégico del contrato. “Estamos hablando del contrato que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares. Hoy se hicieron efectivas cinco capturas contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”, señaló.

La fiscal agregó que el caso involucra a oficiales del Ejército, asesores del Ministerio de Defensa y altos funcionarios de la época, y subrayó la gravedad del asunto por tratarse de un contrato “de una suma muy elevada” y de un tema “muy sensible para la seguridad nacional, en la medida en que estos helicópteros deben estar en óptimo funcionamiento”.

La investigación es adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción del nivel central de la Fiscalía y, según el ente acusador, las diligencias continúan mientras se concreta la captura de los demás implicados.