En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fiscalía ordena captura de funcionario clave del MinDefensa por escándalo de helicópteros MI-17

Fiscalía ordena captura de funcionario clave del MinDefensa por escándalo de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de captura de 5 personas, entre estas, un funcionario clave de la secretaría general del Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades con el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.

Publicidad

Publicidad

Publicidad