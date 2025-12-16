En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan seguridad en Barrancabermeja con 80 nuevos policías tras atentado del ELN

Refuerzan seguridad en Barrancabermeja con 80 nuevos policías tras atentado del ELN

Autoridades activaron un PMU permanente y ofrecieron recompensa de hasta $70 millones para dar con responsables del ataque en el peaje La Lizama y la alerta por paro armado del ELN.

Publicidad

Publicidad

Publicidad