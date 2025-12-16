Refuerzan seguridad en Barrancabermeja con 80 nuevos policías tras atentado del ELN

Barrancabermeja recibió 80 nuevos policías para reforzar la seguridad del Distrito, en medio de la alerta generada por el paro armado del ELN y mientras avanzan las investigaciones por el atentado contra el peaje Yuma – La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con el puerto petrolero.

El refuerzo fue anunciado por el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, tras un consejo extraordinario de seguridad, convocado luego del ataque que elevó la preocupación entre la comunidad y obligó a ajustar los esquemas de vigilancia en el Magdalena Medio.

Según explicó el mandatario, los nuevos uniformados estarán desplegados durante la temporada decembrina en calles, barrios y corredores estratégicos del distrito, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

“Llegarán 80 nuevos policías a Barrancabermeja durante diciembre para que las familias puedan vivir una Navidad en calma y con mayores condiciones de seguridad”, afirmó Vásquez.



De manera paralela, la Gobernación de Santander confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en articulación con el Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Barrancabermeja, para hacer seguimiento a la situación de orden público tras el atentado en el peaje Yuma – La Lizama.

Como parte de estas acciones, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Además, se intensificaron los patrullajes y controles en puntos estratégicos del departamento.

Este refuerzo se suma al dispositivo especial de seguridad que contempla más de 300 policías desplegados en Barrancabermeja y 1.500 uniformados en todo el Magdalena Medio, con el propósito de prevenir nuevos hechos violentos y devolver la sensación de tranquilidad a la población durante las festividades de fin de año.