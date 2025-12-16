En vivo
Blu Radio  / Mundo  / ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de Colombia

ELN sigue intimidando con su paro armado a varias regiones de Colombia

El ELN anunció el viernes pasado su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, desde el domingo hasta el amanecer del 17 de diciembre, en rechazo a lo que calificó como "la nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.

eln.jpg
Bandera hallada del ELN.
Suministrada.
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

