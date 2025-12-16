En vivo
Hostigamientos en Buenos Aires, Cauca: comunidad alerta y defensora del Pueblo se suma a denuncia

Más de 200 familias del Consejo Comunitario Cerro Teta, en el norte del Cauca, permanecen confinadas tras una jornada de hostigamientos y explosiones que mantienen en zozobra al municipio de Buenos Aires.

