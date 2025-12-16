Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, martes 16 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, respaldado por su amplia trayectoria y el fuerte vínculo que ha construido con la región. A lo largo de los años, este juego se ha convertido en una cita cotidiana para miles de apostadores que confían en su seriedad y en la posibilidad de que la suerte transforme su día.

La preferencia del público se debe, en gran parte, a la regularidad del sorteo y a un proceso claro y transparente, aspectos que han fortalecido su credibilidad no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 16 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 16 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en el horario y la claridad con la que se desarrolla cada sorteo han sido factores determinantes para consolidarlo como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los mayores atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes preferencias y niveles de experiencia entre los jugadores. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que despierta cada día y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte esté de su lado.