Trump tiene "compromiso fervoroso" para transformar la relación con Venezuela, dice Wright

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este miércoles, tras una reunión privada en Caracas con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el presidente de su país, Donald Trump, tiene un "compromiso apasionado" por transformar la relación bilateral, que estuvo rota desde 2019.

"Nuestros países comparten una larga historia de muchos capítulos, como todas las relaciones. Y traigo un mensaje del presidente Trump, que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela", expresó junto a Rodríguez en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno del país suramericano.

El objetivo de Trump, según Wright, es unir a los países y "traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela" a través de una asociación con EE. UU.

El funcionario señaló que, durante la reunión con Rodríguez, ambos conversaron "con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades" que tienen "por delante y algunos de los problemas y desafíos".



En ese sentido, aseguró que se comprometieron a "trabajar juntos para resolverlos", lo que cree posible, y "seguir adelante con las enormes oportunidades".

Además, Wright explicó que su visita a Caracas y la asociación con Venezuela forman parte de una "agenda más amplia" de Trump para "hacer a las Américas grandes de nuevo" e impulsar la paz y la prosperidad, y no conflictos ni "acciones militares, que -agregó- tanto han dominado al mundo en regiones como el Medio Oriente y el sur de Asia".

Venezuela y EE.UU. establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció previamente la presidenta encargada del país suramericano.

Publicidad

Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente Trump está impulsando la paz y la prosperidad".

Recientemente, EE.UU. reabrió su misión diplomática en Caracas, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países en 2019, una tarea que lleva a cabo su encargada de Negocios en Venezuela, Laura Dogu.

