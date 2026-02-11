¿Por qué hay una bandera de EE.UU. en el Palacio de Miraflores en Venezuela?

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump, Venezuela comenzó un proceso de reconstrucción en sus relaciones con Estados Unidos tras varios años de diferencias y disputas con el régimen desde los ideales políticos como acuerdos entre ambos países.

Pero lo que ha llamado la atención en Caracas es cómo nuevamente se vuelve a hablar de Estados Unidos en las calles y, prueba de ello, fue la bandera de EE.UU. en la entrada del Palacio de Miraflores en la tarde de este miércoles, 11 de febrero de 2026.

Esto debido a la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para avanzar en los planes del Gobierno Trump en el país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte del Ejército de ese país.

Chris Wright y Delcy Ródriguez en Miraflores // Foto: AFP

"Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad", afirmó Wright en su llegada a Venezuela.



Es por esta razón que apareció la bandera de Estados Unidos en la entrada del Palacio de Miraflores, como acto de diplomacia al igual que se hace en muchos países cuando se sostiene una reunión diplomática entre países.

A través de un comunicado, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad".

Esta reunión será una de más que se irán dando entre ambos países para la reconstrucción de las relaciones entre las partes tras la captura de Nicolás Maduro, esto con el objetivo del desmonte total del régimen venezolano y una nueva etapa democrática en este país.