Capturados siete militares por corrupción en varias regiones del país: algunos falsificaban permisos

El Ejército confirmó la captura de siete militares en servicio activo, cuatro oficiales y tres suboficiales, en el marco de un proceso judicial adelantado por la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación. Las detenciones se realizaron en las últimas horas como parte de un trabajo articulado entre la Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía.

Según el Comando del Ejército, los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, dando cumplimiento a órdenes judiciales vigentes.

Las investigaciones, que se extendieron por más de siete meses, permitieron establecer que los capturados estarían presuntamente vinculados a irregularidades en manejos administrativos y a hechos de corrupción, lo que motivó la apertura del proceso penal en su contra. Entre los actos investigados están la venta de permisos y la falsificación de documentos.

Los militares fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su respectiva judicialización, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos.



“El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la honestidad institucional, y aseguró que brinda pleno respaldo a las autoridades judiciales”, indicó la institución, que confirmó que ya fueron iniciados los procesos disciplinarios y administrativos internos, garantizando el debido proceso.