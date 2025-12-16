En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturados siete militares por corrupción en varias regiones del país: algunos falsificaban permisos

Capturados siete militares por corrupción en varias regiones del país: algunos falsificaban permisos

Cuatro oficiales y tres suboficiales fueron capturados en un operativo conjunto con la Fiscalía y la Policía, tras más de siete meses de investigación por presuntos manejos administrativos indebidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad