Cuando era atendido en un hospital, capturaron a responsable de asesinar a Policía en Medellín

Hombre señalado de asesinar a un policía que se opuso a un hurto en Medellín, fue capturado luego de ingresar a un centro asistencial para recibir atención médica.

En las últimas horas, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años de edad, quien está señalado como presunto responsable del asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en medio de un intento de hurto ocurrido en Medellín.

La decisión se produjo a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, luego de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputara los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado.

Según la investigación, los hechos se registraron en la noche del pasado 13 de diciembre en el barrio Manrique, nororiente de la capital antioqueña. De acuerdo con el material probatorio presentado por el ente acusador, Muñoz Saldarriaga se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando presuntamente disparó contra un uniformado de la Policía Nacional que se desplazaba en otro vehículo similar.



Las labores de policía judicial establecieron que la víctima, un patrullero de 44 años que vestía de civil, fue atacado luego de oponerse al robo de varias joyas. Como consecuencia del ataque armado, el uniformado perdió la vida en el lugar.

Minutos después del crimen, el presunto agresor fue capturado en la entrada de un centro hospitalario cercano, a donde habría llegado para recibir atención médica por unas heridas. Por lo pronto, Muñoz deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.