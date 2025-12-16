En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cuando era atendido en un hospital, capturaron a responsable de asesinar a Policía en Medellín

Cuando era atendido en un hospital, capturaron a responsable de asesinar a Policía en Medellín

Al sujeto le imputan los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado.

