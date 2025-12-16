La razón por la que Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos a Caracas: ¿seguridad?

Copa Airlines decidió extender la suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela hasta el 15 de enero del 2026, una suspensión temporal en la que los viajeros no podrán llegar a Caracas y permanecerán suspendidas por varias semanas más, afectando a cientos de pasajeros que utilizan esta ruta como principal enlace internacional.

La medida responde a la inoperatividad de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuya recuperación aún no ha sido completada. La aerolínea indicó que, sin las condiciones técnicas necesarias para los aterrizajes instrumentales, no es posible garantizar la regularidad ni la seguridad de los vuelos comerciales.

Ante este escenario, Copa Airlines decidió reforzar su presencia en rutas cercanas al territorio venezolano. Una de las acciones más relevantes ha sido el aumento de vuelos hacia Cúcuta, en el noreste de Colombia, ciudad que se ha convertido en un punto clave de conexión para viajeros que llegan desde Venezuela durante el cierre parcial de operaciones aéreas.

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela Foto: AFP

A la par, la empresa explora alternativas dentro del propio país. Este martes se llevó a cabo un vuelo de prueba con una aeronave de carga hacia el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, una terminal que no recibe vuelos regulares de Copa Airlines desde julio de 2024. El ejercicio busca evaluar condiciones operativas y logísticas en esa región del occidente venezolano.



La aerolínea también recordó que los pasajeros con boletos afectados cuentan con opciones comerciales flexibles, entre ellas la modificación de itinerarios sin penalidades, la conservación del valor del pasaje como crédito o la solicitud de reembolsos, procesos que pueden gestionarse a través de sus plataformas oficiales.

Copa Airlines reiteró que la reanudación de los vuelos hacia Caracas dependerá exclusivamente de la certificación de las condiciones de seguridad del aeropuerto.