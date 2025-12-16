En vivo
Blu Radio  / Nación  / La razón por la que Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos a Caracas: ¿seguridad?

La razón por la que Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos a Caracas: ¿seguridad?

Las limitaciones técnicas que aún afectan los vuelos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía llevaron a Copa Airlines a tomar medidas en sus operaciones con Venezuela, mientras persisten los trabajos en la pista principal.

Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Foto: Gobernación del Quindío.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

